Corvette E-Ray - Elettrificata con il V8 e integrale

(Di martedì 17 gennaio 2023) La Chevrolet festeggia i 70 anni dalla nascita della primacon un modello unico nel suo genere: si tratta dellaE-Ray, che per la prima volta porta nella storia della sportiva americana l'elettrificazione e la trazione. Annunciata già al lancio dell'ottava generazione della Stingray, la prima a motore centrale, la E-Ray sarà offerta in versione targa e convertibile con prezzi a partire da 104.295 dollari, pari a circa 96.000 euro al cambio attuale, 28.000 dollari in più dell'entry level (e praticamente allineata all'aggressiva Z06). La E-Ray fa parte delle model year 2024, per le quali è prevista l'introduzione degli Adas di Livello 2. Un powertrain da 655 CV. Disponibile anche nelle nuove tinte Riptide Blue, Seawolf Gray e Cacti, laE-Ray monta il V8 aspirato (LT2) di 6.2 litri ...