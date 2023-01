Cortesie per gli ospiti | Viviana e Sara vs Luca e Ennio

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lunedì 16 gennaio 2023 è andata in onda la sedicesima puntata della diciannovesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi eCalvani (subentrato a Diego Thomas dalla scorsa stagione).vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate davs, per una sfida ambientata tra Monza e Milano, che ha messo di fronte i due menu Incontro sulla Salerno-Reggio Calabria vs Emozioni a Grappoli. Alla fine hanno vintocon il punteggio di 21-19.5.per glisu ...