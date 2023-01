Corsair TC100 Relaxed | ecco la nuova sedia da gaming presentata dall’azienda

(Di martedì 17 gennaio 2023), azienda leader nel settore, presenta ladacon superficie di seduta ampia e tante novitàoggi ha presentato l’ultimo modello della sua linea di sediein continua espansione., dellalineaSeries, presenta una superficie di seduta più ampia e punti di contatto ergonomici, per offrire un supporto adeguato per un utilizzo quotidiano prolungato. Inoltre, vanta un design moderno ispirato ai sedili delle auto da corsa ed è disponibile con un rivestimento in soffice tessuto oppure in morbida similpelle.: le ...

RELAXED si può acquistare sul sito ufficiale diper 219,90 .RELAXED Sedia Gaming Rivestimento in Tessuto Design Ispirato ai Sedili Sportivi Cuscino ...RELAXED , della nuova linea RELAXED Series, presenta una superficie di seduta più ampia e punti di contatto ergonomici, per offrire un supporto adeguato adatto ad un utilizzo quotidiano ... Corsair presenta la sedia gaming TC100 RELAXED Corsair has introduced its latest gaming chair addition. The CORSAIR TC100 RELAXED, the first in the company's new RELAXED Series, features a softer fabric or supple leatherette exterior with a ...