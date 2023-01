Correa via dall' Inter? Guerra social tra Casiraghi e Biasin

ilGiornale.it

In questa stagioneè a quota 21 presenze, con 3 gol segnati e altrettanti assist serviti in ... ma ha giocato di più (949 minuti) sfornando un solo assist senza trovare ladella rete. IL ...Sul piatto possono inserirsi anche i due attaccanti, vale a dire il nerazzurroe l'olandese Depay dei blaugrana. Entrambi i giocatori potrebbero essere inseriti nell'operazione, dando il... Correa via dall'Inter Scoppia la polemica social tra Casiraghi e Biasin Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 17 gennaio: le trattative di Milan, Roma, Inter, Juve e delle squadre di Serie A ...