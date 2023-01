Corona | “Ente Idrico pretende l’approvazione di delibere su documenti inesistenti”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Altra Benevento è Possibile a firma di Gabrielesul ServizioCampano. Di seguito il testo: “Pompilio Forgione, nella qualità di coordinatore del Consiglio di Distretto Sannita dell’Campano ha scritto ai sindaci Sanniti per sollecitare l’adesione alla nuova società a capitale misto che dovrebbe garantire la fornitura idrica e la depurazione in tutto il Sannio. Forgione ieri ha inviato anche lo schema di delibera e di statuto della nuova società che i 78 consigli comunali del Sannio dovrebbero approvare, “quanto prima” e comunque entro il 20 gennaio, come ordinato dal presiddella Regione Campania, Vincenzo De Luca, commissario per l’affidamento di tali servizi ai gestori unici di ogni distretto. Ma ...

NTR24

...in termini di quantità del prelievo risultano quasi sempre in linea con le aspettative dell'... Avendo questi ultimi intrapreso la coltura intensiva del grano, labritannica pensò bene - dal ...L'idea dell'Morale e dell' Università Suor Orsola Benincasa si è concretizzata grazie al ...il proprio ruolo in un percorso molto più radicale del semplice trasferimento di fedeltà da unaa ... Gestione acqua, Corona: 'De Luca pretende entro il 20 gennaio ... "Il presidente della Regione Campania nella qualità di Commissario per la nomina del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nel Sannio, ha inviato a ...VENEZIA - Contro il logorio della vita moderna un'intercettazione fraintesa. Di mezzo c'è un carciofo, proprio come nel famoso liquore veneziano celebrato da Ernesto Calindri in ...