“Cori beceri” verso i tifosi avversari | multa di 5mila euro all’Atalanta

(Di martedì 17 gennaio 2023) Bergamo. Il Giudice Sportivo ha comminato unadi cinquemilaper irivolti aidella Salernitana durante la partita vinta 8-2 domenica. Come si legge nel comunicato emesso nel pomeriggio di martedì, la società nerazzurra dovrà pagare “un’ammenda di € 5.000,00 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonatonei confronti della tifoseriaa”. Nessuna sanzione per l’utilizzo di materiale pirotecnico, poiché “utilizzato esclusivamente nel proprio settore”. Non sono invece state invece decise multe nei confronti della squadra ospite.

Corriere dello Sport

Varie società sono state punite con un'ammenda per il comportamento dei rispettivi tifosi: l'Atalanta dovrà pagare cinquemila euro per "nei confronti della tifoseria avversaria", il Lecce ...ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonatonei confronti della tifoseria av - versaria. Ammenda di 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso ... Serie A, quattro squalificati. Multa all'Atalanta per cori beceri contro i tifosi della Salernitana Il Giudice Sportivo ha squalificato quattro i giocatori per il prossimo turno di campionato, la 19esima giornata. Dodò della Fiorentina salterà l'impegno contro il Torino, il ...Di seguito le decisioni del giudice sportivo dopo la 18esima giornata di Serie A che riguardano Atalanta e Juventus, prossima avversaria SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA KOOPMEINERS Teun ...