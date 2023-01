Coppa Italia | Napoli-Cremonese per l’arbitra Ferrieri Caputi in una terna tutta al femminile

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 17 gennaio 2023) E così dopo averlo fatto in Serie B in Frosinone-na del 26 dicembre scorso, laarbitralealsi ripete. Il triplete composto da Maria Sole, Tiziana Trasciatti e Francesca Di Monte arbitrerà infattiinmartedì 17 gennaio alle ore 21. Completano la squadra arbitrale Di Bello come quarto uomo, Marini al Var e Muto per l’Avar. Il fischietto durante Sassuolo-Salernitana del 2 ottobre 2022In avanti in attesa del “triplete” anche in Serie A Un altro piccolo passo in avanti in attesa di completare l’abbattimento di tutte le barriere con la designazione dellaal ...