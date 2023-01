Coppa Italia | Napoli-Cremonese | le formazioni ufficiali

(Di martedì 17 gennaio 2023) Di seguito ledella sfida, match valido per gli ottavi di finale di. Alle 21:00 gli azzurri di Spalletti affronteranno i grigiorossi del neo allenatore Davide Ballardini allo Stadio Diego Armando Maradona di. Gara secca quella di stasera, chi vince staccherà il pass per i quarti di finale e dovrà affrontare la Roma mercoledì 1 febbraio alle 18.00. Se i partenopei dovessero andare avanti c’è il rischio di un doppio duello contro i capitolini, visto che il 29 gennaio gli azzurri ospiteranno i giallorossi al Maradona per il match di campionato. La gara ha rischiato di essere rinviata a causa delle forti raffiche di vento, ma dopo il sopralluogo effettuato delle autorità competenti, si è deciso che la gara può ...

Il Napoli schiera Simeone e Raspadori dal 1', Cremonese con la difesa a tre. Napoli - Cremonese, formazioni ufficiali Napoli (4 - 3 - 3): Meret; Bereszynski, Jesus, Ostigard, Olivera; Ndombele, ...Inè stato mandato in campo per far rifiatare Smalling, domenica scorsa invece ha sostituito lo squalificato Ibanez. E, in entrambe le occasioni, il numero 24 ha fornito al suo ...NAPOLI - Napoli-Cremonese, Ottavi di Coppa Italia. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.Sono ufficiali le formazioni dell’ottavo di finale di Coppa Italia al Maradona tra Napoli e Cremonese. Spalletti opera un ampio turn over con ben 10 cambi. In porta niente esordio per Sirigu, gioca re ...