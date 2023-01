Coppa Italia | Kvara con l’influenza | non convocato il neopapà Demme

Leggi su ildenaro

Mattinata di allenamento per il Napoli che questa sera affronterà la Cremonese al Maradona, in un match valido per gli ottavi di finale ditskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera.non ha svolto l'allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia. Questa la lista dei convocati: Portieri: Marfella, Meret, Sirigu. Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka. Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.