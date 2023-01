Coppa Italia | il Napoli perde Kvara per la gara con la Cremonese | influenza

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ilstamattina ha svolto a Castel Volturno una seduta di riattivazione cui non ha partecipato Khvichatskhelia, colto da sindromele e dunque stasera il georgiano non sarà ...

Quel giorno Massimiliano quando i bianconeri affronteranno sempre i brianzoli, stavolta in, senza l'allenatore livornese. Il 18 settembre la Juventus arriva a Monza contro quella che è,...... colto da sindrome influenzale e dunque stasera il georgiano non sarà disponibile nella partita di ottavi dicontro la Cremonese. La mancata convocazione diventa precauzionale e nella ...Paolo Franci Usciamo dalla facile retorica. E anche dalla lettura un po’ ritrita e obsoleta delle ’quote rosa’ nel pallone. Se oggi alle 21 al Maradona, a dirigere Napoli-Cremonese ci sarà, per la pri ...Seduta di rifinitura mattutina per il Napoli in vista dell'ottavo di finale di Coppa Italia in programma stasera contro la Cremonese.