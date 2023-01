Coppa Italia 2022 23 | il tabellone dagli ottavi di finale in avanti

C'è apprensione in casa nerazzurra, ma mister Gasperini quasi certamente dovrà rinunciare a lui per la gara dicontro lo Spezia, in programma giovedì alle 15 al Gewiss Stadium: per ...Mercoledì 18 gennaio per l'Omag - Mt inizia l'avventura inA2 Frecciarossa. Alle 20.30, infatti, le atlete marignanesi ospiteranno al PalaMarignano, per la gara valida dei quarti di finale, il sestetto della Futura Giovani Busto Arsizio che al ...Tre medaglie per l’Italia nella terza giornata della prova di Coppa del Mondo Paralimpica di Washington. Doppietta azzurra nel fioretto maschile cat. A con la vittoria di Matteo Betti su Emanuele Lamb ...Kvaratskhelia stasera riposa (forse, quasi sicuramente) perché sabato c’è il derby con la Salernitana, perché poi si entrerà in una specie di frullatore - il calcio di oggi - giocando un giorno sì e l ...