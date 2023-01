Coppa del mondo sci maschile a Kitzbuhel | il programma e dove vedere le gare in tv

Sky Sport

Commenta per primo Prove generali oggi a Formello in vista dell'esordio inIta lia di giovedì alle 18:00 all'Olimpico. Sarri è intenzionato ad attuare un profondo ... Sarà preservato in vista...Nessuna iniziativa degna di notatreno rossonero. Qualcosa ci ha mostrato nella sfida contro il ... Chissà che ritrovarsi di fronte chi lapiù prestigiosa l'ha alzata, quel Lautaro Martinez, ... Sci, Coppa del mondo: Brignone vince il SuperG di St. Anton, caduta per Goggia L’ultima giornata del girone di andata ha emesso i propri verdetti e non sono quelli che auspicavano il Bolghera e le squadre trentine in generale. Chiamato al successo sul campo della quarta forza de ...Ad Udine si è svolta la gara di fioretto maschile individuale valida per la Coppa del Mondo Giovanile con ben 58 Paesi rappresentati.