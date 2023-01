Convocati per Pisa

(Di martedì 17 gennaio 2023) Domani all’ Arena Garibaldi riparte la Serie BKT dei granata,– CITTADELLA è la prima giornata di ritorno, fischio d’inizio alle 14.00. Squalificato Visentin, assenti per infortunio Baldini, Magrassi, Tounkara e Danzi.Questi ultimi tre in recupero dallo stiramento ai flessori di dicembre ma non ancora al meglio.Ai box anche Vita, per un affaticamento al polpaccio, Mazzocco e Ciriello.Tutti a disposizione i nuovi arrivi Salvi, Maistrello e Crociata. 20 ida mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca DIFENSORI2 PERTICONE Romano3 FELICIOLI Gianfilippo5 DEL FABRO Dario14 SALVI Alessandro15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro84 CASSANDRO Tommaso CENTROCAMPISTI20 CARRIERO Giuseppe21 CROCIATA Giovanni23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko30 LORES ...

Tutto Napoli

Undici gli azzurri (sei uomini e cinque donne)dal direttore tecnico Alfred Stauder. Si ... Obiettivo podiola spedizione azzurra, reduce da un bel Tour de Ski e determinata a confermarsi.... Gabriele Morcavallo e Diego Mammi, sono statidal Comitato Regionale della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) con la Nazionale di Basket Under 14il raduno del prossimo 23 ... UFFICIALE - Cremonese, i convocati per Napoli: ben 9 assenze per Ballardini! La direzione provinciale del Partito Democratico, convocata in modalità telematica, ha approvato la proposta della Segreteria provinciale per la costituzione della Commissione per il Congresso. La Com ...INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SAPO OUT PER TRAUMA DISTORSIVO A CAVIGLIA SINISTRA Riccardo Saponara è rimasto fuori dall'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la gara di Coppa Italia in… Leggi ...