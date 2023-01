Continua la sfida a suon di canzoni e quiz tra figli degli anni 80 e Millennials A voi l' idea piace?

La Gazzetta dello Sport

la rincorsa europea dei viola che non smette di credere alla seconda qualificazione ... Unatra squadre con grandi ambizioni e che potrebbero anche essere protagoniste sul mercato. ...l'attenzione volta alla tutela ed alla sicurezza nell'ambito della cosiddetta "movida" ... all'interno del locale in un crescendo di provocazioni, occhiate poco amichevoli e sms ditanto ... Serie A-1: Conegliano e Scandicci vincono ancora, la sfida continua Conquistata la tredicesima vittoria consecutiva stagionale, Roma è pronta per tuffarsi nell’avventura di Coppa Italia: mercoledì 18 gennaio alle ore 19, al Palazzetto dello Sport di Guidonia Monteceli ...I giornalisti si soffermano, inoltre sulla sfida contro Federico Dimarco, elemento cresciuto molto in questi ultimi anni: “Felice della sua crescita, ci conosciamo dai tempi del settore giovanile ...