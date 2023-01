Conte nervoso | altra stoccata al Tottenham | 'Qui una brutta abitudine che in Italia non c'è'

Calciomercato.com

... incupito e, alla débâcle di Madama. Quel giorno Max era in parte sulla graticola (... Lo stesso che fece nel 2014 quando dopo il burrascoso addio dila condusse ad innumerevoli ...... percepisco ironia, ma dopo l'esonero dall'Inter il nerazzurro mi rende, dovremmo cambiate ... Kane non vede il campo da maggio, vanno in ordine alfabetico, manon sa dove mettere la K G: ... Conte nervoso, altra stoccata al Tottenham: 'Qui una brutta abitudine ... I Gunners restano in testa e allungano a +8 sul City, Magpies ripresi dallo United. Partita nervosa, Arteta contro l'arbitro. Vince il Brighton di De Zerbi ...Antonio Conte ha aperto un fronte polemico con il Tottenham, nonostante una parziale retromarcia nelle ultime ore. È il preludio di un ritorno alla Juventus