Conte alla conquista del voto dei catto-comunisti

Leggi su panorama

(Di martedì 17 gennaio 2023) Mentre al Nazareno si continua a perdere tempo in vista del congresso che dovrà eleggere il prossimo segretario del Pd c’è un politico che proprio con le mani in mano non riesce a stare e che da mesi sta rosicchiando elettori al Pd. Stiamo parlando di Giuseppe, l’ex avvocato del popolo dalle vacanze a 5 Stelle, che sta mettendo in pratica il suo diabolico piano con lo scopo di diventare il leader supremo (soprattutto perché “unico”) della sinistra. Delladel Pd si è già detto e scritto da mesi; l’ex premier infatti è diventato quello che difende i poveri, gli operai, che lotta in prima persona per la difesa del Reddito di Cittadinanza, che parla di salario minimo oltre ad ergersi a paladino dei ridere. Azioni che lo hanno portato, stando ai sondaggi, al sorpasso storico sul Partito Democratico. Ma portarsi via gli slogan della sinistra ...