Consiglio supremo difesa | sostegno a Ucraina contro aggressione

Agenzia ANSA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto oggi, al Palazzo del Quirinale, la riunione deldi difesa. Alla riunione hanno partecipato: il Presidente deldei ministri, Giorgia Meloni; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio ...In apertura dei lavori deldi Difesa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la soddisfazione per il grande successo dello Stato con l'arresto di Matteo Messina Denaro e ha rinnovato le ... Al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa - Italia Roma, 17 gen. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto oggi, al Palazzo del Quirinale, la riunione del ...E' in corso al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa, al quale sono presenti, oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la ...