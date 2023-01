Confronto tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich con stoccata finale

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Stasera al Grande Fratello Vip 7 è arrivato l’ennesimotra. Le due protagoniste over del reality show si sono lasciate con amarezza e la signora delle televendite, quando ha abbandonato il programma, ha avuto modo di vedere tutte le cose dette da nonnì alle sue spalle. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Ladi: “La vincente tra me e te non sei tu” In cortiletto è avvenuto il tanto agognatotra. Il conduttore non ha freezato quest’ultima, nonostante quando ci siano gli ospiti questo sia un meccanismo usuale, ma ad ogni modo Patty ...