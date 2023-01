Conferenza stampa Mkhitaryan | «Voglio vincere il primo trofeo con l’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 gennaio 2023), centrocampista del, ha parlato inin vista della sfida di Supercoppa contro il Milan, centrocampista del, ha parlato inin vista della sfida di Supercoppa contro il Milan. Le sue dichiarazioni: COME TI SENTI FISICAMENTE – «Se gioco è perché posso aiutare la squadra, il mister non fa favori per farmi giocare. Se non sono pronto, fresco, non gioco, per il bene della squadra. Cerco di dare il massimo e divertirmi ogni giorni, ogni partita».CON– «ma non ultimo, spero di giocarne altre con, sono contento di aver passato 3 anni alla Roma, ora sono ...