Conferenza stampa Calabria | «Non possiamo essere sazi dopi uno scudetto»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Davide, difensore del Milan, ha parlato inin vista della sfida contro l’Inter in Supercoppa Davide, difensore del Milan, ha parlato inin vista della sfida contro l’Inter in Supercoppa. Le sue dichiarazioni: LA SQUADRA – «Abbiamo parlato, ma restiamo positivi come prima: non ho visto i compagni é abbattuti né tristi. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, dando tutto quello che abbiamo: il resto verrà da sé».DELLO? – «Assurdoper uno: proprio avendo visto ciò che si prova a vincere, vogliamo vincere ancora». CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.