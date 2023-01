Pianeta Milan

: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 17 gennaio - 07:22...Italiana contro i cugini del. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dall'inizio dell'evento. Quali saranno le parole dell'allenatore Lastampa ... Conferenza Milan-Inter, le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, match di Supercoppa in programma domani a Riyad ...LUKAKU DUMFRIES – Lasciata alle spalle la vittoria contro l’Hellas Verona della sfida di ieri sera, l’Inter prepara la sua marcia di avvicinamento alla finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, u ...