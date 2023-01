Comune di Scafati | si è insediato il commissario Antonio D’Acunto

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Salerno Francesco Russo, a seguito delle dimissioni ritualmente presentate dalla maggioranza dei consiglieri comunali, ha disposto, in data odierna, la sospensione del Consiglio comunale di, proponendo contestualmente lo scioglimento dello stesso Consiglio, ai sensi dell’art. 141 del T.U.E.L.. Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominatoprefettizio il Prefetto a riposo dott.. Di origini salernitane, il dott.è stato nominato Prefetto nel 2008 per ricoprire l’incarico di Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, successivamente ha svolto le funzioni di Prefetto nelle province di Latina, Potenza e Ancona. L'articolo proviene da ...

