Comune di Piove di Sacco | Concorso per 1 Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ildidiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore DirettivoContabile, si tratta di Personale inquadrato in categoria D. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il presente Bando é stato emanato da undella Regione Veneto, clicca sul link dedicato e valuta tutte le offerte della zona, lo puoi trovare negli Approfondimenti. Posizioni Aperte.com é anche Social cercaci su Facebook, Twitter e LinkedIn. Bando diIl responsabile del servizio personale rende noto che ha indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo ...