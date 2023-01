Comune di Macerata | Concorso per 1 Esperto in Progettazione

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore Direttivo Tecnico, il Candidato idoneo sarà unined Esecuzione di Opere Strutturali Pubbliche, é previsto inquadramento in categoria D. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Posizioni Aperte.com pubblica quotidianamente nuovi Bandi, negli Approfondimenti puoi trovare link ad hoc per facilitare la Candidatura. Consulta la sezione dedicata alla Regione Marche e valuta tutte le opportunità. Seguici sui Social, iscriviti alla nostra pagina Facebook. Bando diSi comunica che é indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed ...