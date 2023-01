Come viene disciplinato il trattamento dei dati sanitari in Italia

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo 30 anni di latitanza, il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro è stato arrestato e tradotto in un carcere di massima sicurezza. La cronaca di quanto accaduto nella giornata di lunedì 16 gennaio 2023 è nota a tutti, cosìquei retroscena che hanno accompagnato la narrazione di quello che – a prescindere dalle varie interpretazioni, anche politiche, che sono state fatte – rimarrà un evento epocale nella storia della lotta alla mafia. E i quotidiani (sia nella loro versione online che in quella cartacea) hanno raccontato non solo le fasi dell’arresto all’interno delle stanze della clinica palermitana “La Maddalena“, ma anche altri dettagli che – secondo quanto previsto anche dalle regole deontologiche, ma anche dalla legge – non aggiungono nulla alla cronaca degli eventi. E proprio per questo occorre spiegarela questione della ...