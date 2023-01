Come riconoscere i profili falsi su Facebook

Leggi su navigaweb

(Di martedì 17 gennaio 2023) Isusono una vera e propria piaga a cui il social network cerca di porre rimedio con sistemi di controllo più o meno efficaci. Nonostante ciò il rischio di imbattersi in un profilo fasullo susono piuttosto elevati e può diventare un'impresa capire se ci troviamo davanti ad una persona vera o ad una persona che si finge "qualcun altro" per disinformazione, per phishing, per organizzare furti d'identità (o furti di foto o di materiale condiviso) o per ottenere appuntamenti. Nella guida che segue vi mostreremo tutti i trucchi degli esperti persu, in modo da poter evitare iche non corrispondono alla persona indicata nella foto o nelle informazioni. LEGGI ...