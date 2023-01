Come non si parla di femminicidio | guida semplice per usare le parole giuste

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023) Italia, siamo ad appena due settimane dall’inizio di gennaio. Giulia Donato, 23 anni, viene uccisa mentre dorme da Andrea Incorvaia. Martina Scialdone, 34 anni, viene uccisa con un colpo di pistola da Costantino Bonaiuti. Oriana Brunelli, 70 anni, viene uccisa a colpi di revolver da Vittorio Capuccini. Poi ci sono Maria Amatuzzo, Giovanna Frino, Alice Neri, e via via centinaia di nomi risalendo attraverso i mesi. Se questi sono i nomi delle prime vittime didel 2023, è purtroppo cosìdire che non saranno gli ultimidi cui leggeremo quest’anno. C’è prevedibilità, costanza, anche immutabilità, nella sfilza senza fine di nomi di donne uccise per mano di uomo. La domanda giusta da porsi sarebbe “perché?”, ma raramente ce la si pone. Per ogni donna uccisa vengono messe in fila dai giornali ragioni che ...