Com’è morta Gina Lollobrigida? “Rissa in clinica e testamento” | tutti i retroscena

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 17 gennaio 2023)sperava con tutta se stessa di riuscire, almeno, a morire in pace. Ed invece anche dopo la morte non ci sarebbe tregua per la grande diva del cinema, l’indimenticata ‘bersagliera’, scomparsa all’età di 95 anni ieri, in unaromana.Ma come è?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.