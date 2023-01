Come i cittadini conquisteranno il potere con le piattaforme digitali

(Di martedì 17 gennaio 2023) Alle elezioni politiche del 2022 una persona su tre ha deciso di non votare e in un sondaggio pre-elezioni 8 persone su 10 hanno dichiarato di non fidarsi della classe politica. Il quadro appare chiaro: il meccanismo di delega tra eletto ed elettore si è vistosamente incrinato. Il sistema è in crisi e la democrazia rappresentativa sembra essere ormai anacronistica in una società dove le tecnologie consentono aiuna partecipazione diretta, attiva e determinante. Pertanto la domanda che ci si pone è: può esistere oggi una forma di democrazia diversa da quella che conosciamo attraverso la quale ipossano far sentire la propria voce? Sì, l’opportunità esiste e ha un nome: i Parlamenti Orizzontali. Ne ho parlato al TEDx di Genova, qui l’intervento integrale. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle.

La Gazzetta del Mezzogiorno

I professionisti della sanità pagano invece 232 sterline, cifra che per idi Turchia e ...quello per la fornitura (a tempo determinato) di infermieri che il Ghana sta stipulando con ...Senza fondi adeguati, infatti, i sindaci delle grandi città non sanno piùgestire il fenomeno ... Adams ha affermato che la crisi dei migranti potrebbe richiedere tagli ai servizidi ... Sisto: «Con il presidenzialismo i cittadini contano di più» Inutile abbassare il costo del biglietto se poi devono aumentare i finanziamenti pubblici per far funzionare il trasporto pubblico. In più, i biglietti incidono poco sui bilanci. Today ne ha parlato c ...Progetto del Comune per invitare i privati ad ’adottare’ aiuole e piccoli parchi dedicando un po’ del proprio tempo alla manutenzione ...