Come i cittadini conquisteranno il potere con le piattaforme digitali (Di martedì 17 gennaio 2023) Alle elezioni politiche del 2022 una persona su tre ha deciso di non votare e in un sondaggio pre-elezioni 8 persone su 10 hanno dichiarato di non fidarsi della classe politica. Il quadro appare chiaro: il meccanismo di delega tra eletto ed elettore si è vistosamente incrinato. Il sistema è in crisi e la democrazia rappresentativa sembra essere ormai anacronistica in una società dove le tecnologie consentono ai cittadini una partecipazione diretta, attiva e determinante. Pertanto la domanda che ci si pone è: può esistere oggi una forma di democrazia diversa da quella che conosciamo attraverso la quale i cittadini possano far sentire la propria voce? Sì, l'opportunità esiste e ha un nome: i Parlamenti Orizzontali. Ne ho parlato al TEDx di Genova, qui l'intervento integrale. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle.

