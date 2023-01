Coma etilico a 11 anni durante la festa in casa con rum e vodka

Agenzia ANSA

In un appartamento a Putignano (Bari), lasciato libero dai genitori di un ragazzino perché trascorresse qualche ora insieme ai suoi amici ascoltando musica, una 1 1enne è finita in. Ora la ragazzina, che è stata sottoposta a una lavanda gastrica dopo essere stata rianimata dal personale del 118 , è fuori pericolo ed è stata dimessa dopo qualche giorno di ...Perdere i sensi, andare ine finire in ospedale per un abuso di alcol. Questo è quanto è successo ad una ragazzina di appena 11 anni di Putignano (in provincia di Bari). Sottoposta ad una lavanda gastrica e alle ... In coma etilico a 11anni, ora sta meglio. Indagini sulla vendita di alcol In un appartamento a Putignano (Bari), lasciato libero dai genitori di un ragazzino perché trascorresse qualche ora insieme ai suoi amici ascoltando musica, una 11enne è finita in ...Notizie Bari. La sindaca di Putignano, Luciana Laera, assicura che anche l'amministrazione comunale avvierà verifiche ...