Colleferro Giovedì 19 Gennaio alle ore 17 | presso la Biblioteca Comunale R Morandi | si terrà la lezione multidisciplinare “L’alfabeto segreto di Caravaggio” organizzata dall’Unitre

Cronache Cittadine

...00 di mercoledì 18 gennaio, in entrata verso Roma; - nelle tre notti di mercoledì 18,19 e ... In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma:; ......00 di mercoledì 18 gennaio, in entrata verso Roma; - nelle tre notti di mercoledì 18,19 e ... In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma:; ... Colleferro. Giovedì 19 Gennaio alle ore 17, presso la Biblioteca ...