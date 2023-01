Coinbase si prepara a lasciare il Giappone

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il collasso di FTX non cessa di produrre i suoi effetti negativi sugli altri operatori del settore, finiti sotto la lente di ingrandimento delle autorità di vigilanza di tutto il mondo. In, l’adozione di regolamenti più stringenti ha convinto l’exchange americanoad abbandonare il Paese. A rivelarlo è il portale Nikkei Asia, che afferma anche che la piattaforma starebbe studiando una exit strategy. Tra le opzioni sul tavolo, quella di rinunciare alla registrazione all’albo degli operatori autorizzati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

