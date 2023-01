Clima | l’inviato speciale italiano se ne va | il Governo Meloni lascia vuota una casella determinante per le politiche ambientali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’ambasciatore Alessandro Modiano non è più inviatoper il cambiamentotico e neppure direttore generale per l’attività europea e internazionale del ministero dell’Ambiente. In quest’ultimo caso si è trattato di una scelta dello stesso funzionario diplomatico. Determinata, però, proprio dalla mancata conferma come inviato. Modiano è stato il primo a ricoprire quel ruolo, che lo aveva portato anche a rappresentare il Paese anche alla recente Cop 27, in Egitto. Decisione delche, rivelano a ilfattoquotidiano.it fonti interne al ministero, il diplomatico non si aspettava in alcun modo, alla luce del fatto che proprio a Sharm el-Sheikh le lineeannunciate dalla premier non sembravano poi così distanti da quelle del ...