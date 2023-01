Clima | in Italia per 1 top manager su 2 il cambiamento è da affrontare nel 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – I vertici aziendalini considerano iltico come una priorità assoluta per le proprie organizzazioni, in un contesto di incertezza globale. Questa tematica è in cima all’agenda dei leader, al punto da essere classificata come una delle ‘tre questioni principali’ dasecondo il 42% dei C-level (CxO) a livello globale, preceduta solo dai timori sull’andamento dell’economia (44%). La necessità d’interventi rapidi e mirati per contrastare iltico è percepita in misura superiore in: per il 52% degli intervistati è la questione più urgente danel. Il 63% dei vertici aziendalini (dato in linea con quello globale, 61%) ritiene che nei ...