“Clessidra” | il nuovo disco dei Nuju

Sky Tg24

Sono stati consegnati 70 premi offerti dall'Associazione LaAPS e dai 55 sponsor. La ... Disincantata è la ricognizione dell'artista che dà unsenso all'ampia scena che produce un ......" scultura mobile dell'artista cileno Ivan Navarro mentre nel Chiostro Minore svetterà la... Sulla facciata di Palazzosarà, invece, proiettato un 3D mapping per omaggiare la cultura del ... Nuju: "La nostra Clessidra è un inno alla collettività, una spallata all'individualismo" ROMA - Arriva in radio oggi, 13 gennaio, “Seven days (am week)”, nuovo singolo – già disponibile nei digital store – di Fab and The Good Ones. La canzone ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuju: 'La nostra Clessidra è un inno alla collettività, una spallata all'individualismo' ...