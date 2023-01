Classifica WTA | Camila Giorgi scivola fuori dalla top-70 | cosa deve fare agli Australian Open per risalire? Le proiezioni

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023)ha esordito brillantemente2023, surclassando la russa Anastasija Pavlyuchenkova in due rapidissimi set con il punteggio di 6-0, 6-1 in appena 57 minuti di gioco. La marchigiana sorride sul cemento di Melbourne e si guadagna la possibilità di proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione: al secondo turno affronterà la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, capace di regolare la nostra Martina Trevisan.raggiunse il terzo turno in occasione dell’ultima edizione deglie si è presentata ai nastri di partenza per difendere 130 punti. Grazie al successo odierno, l’azzurra ne ha raccolti 60 (oltre ai 10 già accumulati per la semplice presenza nel tabellone ...