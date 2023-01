Civitavecchia | “A Teatro in Famiglia” comincia con un tutto esaurito

(Di martedì 17 gennaio 2023) Civiavecchia – Sabato pomeriggio ha debuttato il primo degli spettacoli del mini calendario “Ain” organizzato presso la Cittadella della Musica dall’Ufficio Cultura. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Atcl, ha riscosso un grande consenso di pubblico tanto da registrare il “”. Per il primo appuntamento è stato proposto lo spettacolo “Il Gatto con gli Stivali” a cura della CompagniaVerde, di Roberto Marafante con la regia di Emanuela La Torre. La rassegna è stata brevemente introdotta da una presentazione degli spettacoli a cura dell’Associazione Teatrale tra i Comuni del Lazio. Il prossimo appuntamento è previsto per il 18 febbraio alle ore 17:30 con “Cappuccetto Red”, a cura di Matuta, regia di Titta Ceccano. Biglietti al costo ...

