Leggi anche > Covid in, allarme per il Capodanno lunare: si teme una strage di anziani. 'Non fate visita ai familiari' Il crollo demografico La notizia del calo vistoso genera, a detta degli ...Fra tre giornila vacanza di una settimana per il Capodanno. La borsa di Tokyo rimbalza dopo ... Le deboli indicazioni arrivate dallahanno raffreddato gli entusiasmi, mentre dal consueto ... Cina, scatta l'allarme demografico: popolazione in calo per la prima volta dal 1961, trema l'economia mondiale Il calo demografico non è soltanto un nostro problema. Adesso l'allarme è scattato anche in Cina, dove, per la prima volta dal 1961, la popolazione è diminuita.Il Mondiale di Formula Uno 2023 si correrà... sulla distanza di ventitrè tappe. Definitivamente cancellato il GP della Cina che l'Organizzatore del Mondiale ha deciso di non sostituire, pubblicando il ...