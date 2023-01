Cina | popolazione in calo per la prima volta dal 1961

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ladellaè diminuita nel 2022, per ladal, con il tasso di natalità nazionale che ha toccato un minimo storico: 6,77 nascite ogni 1.000 donne. Lanel 2022 - 1,4118 miliardi - è diminuita di 850.000 unità rispetto al 2021.Il tasso di natalità inè inda anni, ricorda la Bbc, e Pechino ha adottato una serie di politiche per rallentare la tendenza. Ma sette anni dopo aver abolito la politica del figlio unico, il Paese è entrato in quella che un funzionario ha descritto come "un'era di crescita demografica negativa".Anche il tasso di natalità nel 2022 è sceso rispetto al 7,52 del 2021, secondo l'Ufficio nazionale di statistica cinese, che ha pubblicato i dati. I decessi inoltre sono stati superiori ...

E l'anno prossimo avremo di nuovo la un calo della", commenta un giovane, intervistato per le strade di Shanghai. La, dopo decenni, nel 2016 ha posto fine alla politica del figlio ...Secondo diverse analisi,su questi dati ha pesato soprattutto la rigida politica del figlio unico, introdotta innel 1979 per rallentare la crescita dellae rimasta in vigore fino al ... La popolazione cinese è calata per la prima volta in oltre 60 anni Cala per la prima volta in 60 anni la popolazione in Cina. Secondo l'ufficio di statistica di Pechino, alla fine del 2022 il Paese più popoloso al mondo, con 1,41 miliardi di persone… Leggi ...«La Cina rischia di invecchiare prima di diventare ricca», hanno detto per anni economisti e sociologi. La previsione si sta avverando: la popolazione cinese si è ridotta di 850 mila unità l’anno ...