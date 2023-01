Cina | popolazione in calo | è la prima volta dal 1961

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Inper lain 60 anni lain. Secondo l’ufficio di statistica di Pechino, alla fine del 2022 il Paese più popoloso al mondo, con 1,41 miliardi di persone, aveva 850mila abitanti in meno. E’ ladalche si registra unnellacinese. Lo scorso anno il tasso di natalità, inda anni, ha fatto registrare il record negativo di 6,77 ogni mille donne, contro 7,52 del 2021. Sette anni dopo l’abbandono della politica di ‘un solo figlio’, secondo l’Ufficio di statistica si è entrati “in un’era di crescita negativa della”. In aumento il tasso di mortalità, con i decessi superiori per la ...

E anche lì, sbaglierò ma non credo tanto, anche lì l'establishment (ce ne è forse più d'uno anche in, che credete) cerca di distrarre l'attenzione di unaobbediente ma spaventata (...Qui il 93% dellaè completamente o parzialmente vaccinato contro la Covid - 19 grazie ... È purtroppo analogo a quanto accade nella stessa situazione nellache ha rifiutato gli aiuti ... Cina, popolazione in calo dopo 60 anni Saldo demografico negativo per il colosso asiatico: gli esperti che la decrescita sarà costante nei prossimi anni ...A fine 2022 il Paese asiatico contava 1'422,75 milioni di abitanti. Rispetto al 2021, c'è stato un calo di 0,85 milioni.