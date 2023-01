Cina | il tasso di natalità crolla ai minimi storici E l' economia frena

Agenpress

A contribuire al calo generale della popolazione si trova anche ildi mortalità più alto mai ... in India la crescita demografica non si è ancora rallentata e, dopo aver raggiunto la...La natalità cala, l'economia rallenta: lasi ridimensiona. Per la prima volta del 1961 la popolazione cinese è diminuita ... Cina. Per la prima volta dal 1961 diminuisce la popolazione, tasso ... La Cina dovrà trovare il modo di gestire il declino demografico e il contemporaneo aumento della popolazione anziana.Anche la nazione più popolosa del pianeta è in crisi demografica: nel 2022 quasi un milione in meno di cinesi mentre il Pil cresce meno del solito ...