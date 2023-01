Cina e Usa | i due fronti industriali dell’Europa Von der Leyen a Davos

Leggi su formiche

(Di martedì 17 gennaio 2023) Non è mai troppo facile affrontare una platea come quella di, specialmente dopo due anni di appuntamenti virtuali, causa pandemia. La finanza (buona o cattiva che sia), le istituzioni, i propositi, gli obiettivi. E, poi, le conclusioni. C’era molta attesa per l’intervento, circa 35 minuti, di Ursula von der, ospite del World economic forum presso la rinomata località svizzera. Poco più di mezzora intrisa di politica, energia, guerra, inflazione e futuro dell’Unione europea. Prossima all’ingaggiare una nuova sfida per la competitività dal sapore americano, dopo l’avvio della grande stagione dei sussidi all’economia deciso dall’amministrazione Biden (qui l’intervista all’economista Marco Fortis). NEL NOME DELL’UCRAINA Il discorso del capo della Commissione europea è partito da dove ci si aspettava partisse: la guerra in Ucraina, crocevia dei ...