Cina | chi la sorpasserà ora che la popolazione è calata per la prima volta?

Agenzia ANSA

Ormai è una corsa ataglia di più i prezzi delle elettriche. Almeno in: a pochi giorni dalle riduzioni decise dalla Tesla a livello globale, nel Paese del Dragone la Xpeng annuncia una consistente sforbiciata ai ...... Shang -e la leggenda dei Dieci Anelli, Doctor Strange nel multiverso della follia e Thor: Love and Thunder . Ant - Man and The Wasp aveva incassato più di 121 milioni di dollari innel ... Allarme Covid: test obbligatori per chi arriva dalla Cina La Cina ha chiuso uno dei peggiori anni di crescita economica mai registrati nella sua storia, ma i dati a breve termine mostrano che le cose potrebbero ...Per la prima volta da 60 anni la popolazione cinese è in calo. Nel 2022 le persone che vivono nel paese sono diminuite di 850mila unità, attestandosi a 1 miliardo e 411 milioni. Secondo i demografi un ...