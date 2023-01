Cina | calo della popolazione | prima volta in oltre 60 anni

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lacinese è diminuita di circa 850.000 persone nel 2022. Secondo molti demografi, questodovrebbe durare per diversi decenni, con conseguenze significative per l’economia, la società e il sistema pensionistico. Si tratta del dato peggiore dopo60, da quando lausciva dalla tremenda carestia provocata dal furore rivoluzionario del Grande balzo in avanti voluto da Mao Zedong. Ildemografico in: i numeri Ildemografico in-Photo Credits:ispionline.itSecondo quanto comunicato questa mattina dall’Ufficio nazionale di statistica, alla fine dello scorso anno lacontava 1,41 miliardi di persone, 850mila in meno rispetto alla fine del 2021. I nuovi nati sono ...

