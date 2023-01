Cina | cala la popolazione nel 2022 | è la prima volta in oltre 60 anni

la Repubblica

Nel 2022, per la prima volta da oltre 60 anni a questa parte, la popolazione cinese ha registrato una diminuzione. Lo ha comunicato l'Ufficio nazionale di statistica cinese secondo cui "alla fine del ...La, dopo decenni, ha posto fine nel 2016 alla politica del figlio unico allentando così le maglie sulla pianificazione familiare, fino a consentire dal 2021 a ogni coppia di poter avere tre ... Cina, la popolazione cala per la prima volta in oltre 60 anni La popolazione cinese e' calata per la prima volta in oltre 60 anni nel 2022, confermando la crisi demografica del Paese asiatico. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechin ...A fine 2022 il Paese asiatico contava 1'422,75 milioni di abitanti. Rispetto al 2021, c'è stato un calo di 0,85 milioni.