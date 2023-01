(Di martedì 17 gennaio 2023) Laha registrato nel quarto trimestre un Pil in rialzo del 2,9%, per una crescita del 3% nell'intero, ai livelli più bassi da oltre 40, in scia soprattutto ai problemi legati al Covid. ...

Agenzia ANSA

Laha registrato nel quarto trimestre un Pil in rialzo del 2,9%, per una crescita del% nell'intero 2022, ai livelli più bassi da oltre 40 anni, in scia soprattutto ai problemi legati al Covid. ...I dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese mostrano infatti un dato annuale, aggiornato a dicembre, a,6%, in leggera flessione rispetto al precedente,8%. Cala anche la popolazione,... Cina: +3% Pil nel 2022, minimi da 40 anni PECHINO - Meglio delle previsioni degli economisti, ma in ogni caso il dato peggiore degli ultimi quarant’anni. Il Prodotto interno lordo della Cina è cresciuto del 3% nel 2022, ha comunicato questa m ...Il team di persone che ha lavorato ai giochi Blizzard in Cina come parte di NetEase è stato "sciolto", afferma un nuovo rapporto.La notizia segue la ...