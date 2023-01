Ciclone polare sull' Italia | temporali | grandine | vento | freddo e neve Le Regioni interessate

Dopo l'irruzioneche tra martedì e mercoledì porterà il passaggio di due perturbazioni con neve fino a quote molto basse al Centro - Nord (e a tratti anche in pianura sulla Val Padana), nella ...Arriva un(ribattezzato Thor)sull'Italia, la giornata più difficile è quella di oggi con venti di tempesta da Libeccio "che sferzeranno con violenza le coste tirreniche, liguri e occidentali ...Arriva un cliclone polare sull'Italia, la giornata più difficile è quella di oggi con venti di tempesta da Libeccio "che sferzeranno con violenza le coste tirreniche, liguri e occidentali sarde provoc ...Nella seconda parte della settimana entrerà in scena un'importante avvezione di aria artico-marittima in direzione del Mediterraneo centrale ...