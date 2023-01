Ciclismo | Trek - Segafredo Lopez cade e si frattura una clavicola

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lo spagnolo, nel 2022 per dieci tappe in maglia rosa, sarà operato domani ROMA - Inizia davvero male il 2023 per Juan Pedro. Il 25enne scalatore spagnolo dellaè caduto in ...

Lo spagnolo, nel 2022 per dieci tappe in maglia rosa, sarà operato domani ROMA - Inizia davvero male il 2023 per Juan Pedro Lopez. Il 25enne scalatore spagnolo della Trek-Segafredo è caduto in Spagna durante l'allenamento del team, riportando una frattura alla clavicola sinistra. Lopez, che nel 2022 al Giro d'Italia ha vestito la maglia rosa per dieci tappe