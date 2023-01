Ciclismo | Tour Down Under 2023 | risultati e ordine di arrivo cronoprologo | vince Bettiol

(Di martedì 17 gennaio 2023) Albertoildel, in Australia, e regala una grande gioia alitaliano. Quarto successo in carriera per l’azzurro della EF Education-EasyPost, capace di imporsi sula distanza di 5.5 km con il crono di 6’19” alla media di 52,243 km/h. Alle sue spalle lo statunitense Magnus Sheffield, secondo a 8?, mentre completa il podio il danese Julius Johansen, terzo a 10?. Appuntamento a domani, mercoledì 17 gennaio, con la prima tappa in linea, la Tanunda-Tanunda di 140.9 km. Di seguito ie l’diA. (EF Education-EasyPost) 06:19 Sheffield M. (INEOS Grenadiers) +0:08 Johansen J. (Intermarche-Wanty-Gobert ...

La Gazzetta dello Sport

... alcuni dei nomi più noti e amati delitaliano: campioni di un passato recente come Davide ... unciclo - musicale fatto di canzoni e aneddoti. Quasi tutti - manco a dirlo - con la bici ...Dopo due anni di assenza per il Covid, ilDown Under in Australia, nella zona di Adelaide, torna a essere la prova di apertura del grande: sei tappe fino a domenica con campioni come Froome, Thomas e Simon Yates, e gli azzurri ... Morto a 40 anni Westra: fu gregario di Nibali al Tour 2014 ROMA, 17 GEN - Si apre nel migliore dei modi la stagione ciclistica per l'Italia nel circuito World Tour. Alberto Bettiol ha infatti vinto il cronoprologo del Tour Down Under, in Australia, che è torn ...TOUR DOWN UNDER - Alberto Bettiol comincia nel migliore dei modi la stagione, vincendo il prologo che apre la corsa a tappe australiana sul breve tracciato di A ...